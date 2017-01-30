Госказначейство приостановило работу в Авдеевке из-за обстрелов

"Государственная казначейская служба Украины сообщает о временном приостановлении 30 января 2017 года обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств в управлении казначейства в г. Авдеевка Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения и связи, что вызвано обострением ситуации - интенсивными обстрелами в районе города Авдеевка", - говорится в сообщении.

Напомним, обстрелы в Авдеевке продолжились 30 января утром, двое украинских бойцов погибли, пятеро ранены.

За минувшие сутки, с 29 на 30 января, в зоне АТО 5 украинских военнослужащих погибли, 14 получили ранения, почти все санитарные потери ВСУ понесли в боях за авдеевскую промзону.