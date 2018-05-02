Держгеокадастр спростував інформацію про хабарництво свого керівництва на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 2 травня. УНН. У ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області спростували інформацію про затримання на хабарі у 200 тисяч доларів керівництва управління. Про це йдеться в інформації, яке розповсюдило відомство, передає УНН.
"…2 квітня 2018 року в багатьох регіональних, всеукраїнських Інтернет-виданнях та соціальній мережі Facebook – Олександр Пересоляк та Лариса Сарган, прес-секретар Ю. Луценка, – з’явилася інформація, яка розповсюджена під назвою "На Закарпатті затримано на хабарі розміром 200 тис. доларів керівника та заступника Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області". Повідомляємо, що розповсюджена інформація є безпідставною та недостовірною. Вказана інформація не відповідає фактичним обставинам справи, а також несе наклепницький характер й завідомо неправдиві відомості щодо ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області та згаданих керівників ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області, які не затримані правоохоронними органами за отримання неправомірної вигоди у зазначеному розмірі та знаходяться на своїх робочих місцях…" - йдеться у повідомленні.
Натомість, у відомстві підтверджують, що працівниками Національної поліції та УЗЕ у Закарпатській області проводиться обшук у службових приміщеннях керівників Головного управління.
"Жодних грошових коштів не виявлено та обвинувачення у пред’явлені підозри не вручено", - наголосили у Держгеокадастрі.
Нагадаємо, на хабарі у 200 тис. доларів затримали керівника та заступників управління Держгеокадастру в Закарпатській області. У зв'язку з цим у Закарпатську ОДА прийшли з обшуками. Факт обшуків підтвердили у ГПУ.