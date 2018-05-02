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Госгеокадастр опроверг информацию о взяточничестве своего руководства на Закарпатье

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 2 мая. УНН. В ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области опровергли информацию о задержании на взятке в 200 тыс. долларов руководства управления. Об этом говорится в информации, которое распространило ведомство, передает УНН.

Госгеокадастр опроверг информацию о взяточничестве своего руководства на Закарпатье

"...2 апреля 2018 года во многих региональных, всеукраинских Интернет-изданиях и социальной сети Facebook - Александр Пересоляк и Лариса Сарган, пресс-секретарь Луценко, - появилась информация, распространенная под названием "На Закарпатье задержали на взятке в размере 200 тыс. долларов руководителя и заместителя Главного управления Госгеокадастра в Закарпатской области". Сообщаем, что распространенная информация является безосновательной и недостоверной. Указанная информация не соответствует фактическим обстоятельствам дела, а также несет клеветнический характер и заведомо ложные сведения о ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области и упомянутых руководителей ГУ Госгеокадастра в Закарпатской области, которые не задержаны правоохранительными органами за получение неправомерной выгоды в указанном размере и находятся на своих рабочих местах..." - говорится в сообщении.

Зато в ведомстве подтверждают, что работниками Национальной полиции и УЗЭ в Закарпатской области проводится обыск в служебных помещениях руководителей Главного управления.

"Никаких денежных средств не обнаружено и обвинение в предъявлении подозрения не вручено", - отметили в Госгеокадастре.

Напомним, на взятке в 200 тыс. долларов задержали руководителя и заместителей управления Госгеокадастра в Закарпатской области. В связи с этим в Закарпатскую ОГА пришли с обысками. Факт обысков подтвердили в ГПУ.

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