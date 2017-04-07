Держфонд енергоефективності отримав від Єврокомісії 100 млн евро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Європейска комісія наповнила Державний фонд енергоефективності на 100 млн євро. Про це під час засідання Форуму “Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи та виклики” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“У нас є підтвердження Європейської комісії про наповнення Державного фонду енергоефективності ще на 100 млн євро”, — сказав В.Гройсман, коментуючи інформацію фахівців про те що, мовляв, гроші для забезпечення “теплих кредитів” уже закінчилися.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС готовий надати будь-яку підтримку в створенні Фонду енергоефективності — Г.Зубко
Він додав, що вже визначено 800 млн грн, 400 млн грн з них було направлено вже на теплі кредити і “ще 400 млн грн залишається”.
Крім того В.Гройсман зазначив, що уряд повинен забезпечити прогрес в українському парламенті — прийняття необхідних енергетичних законів.
Крім того він запропонував міністру фінансів Олександру Данилюку та віце-прем’єр-міністру України з питань регіональної політики Геннадію Зубку внести пропозиції “щодо перерозподілу цих ресурсів на користь “теплих кредитів”.
В.Гройсман висловив сподівання, що найближчим часом вказані чиновники внесуть пропозиції по розподілу цих ресурсів. “Ми це підтримаємо”, — додав прем’єр.