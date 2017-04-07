Госфонд энергоэффективности получил от Еврокомиссии 100 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Европейская комиссия наполнила Государственный фонд энергоэффективности на 100 млн евро. Об этом во время заседания Форума "Правительство под микроскопом: итоги работы и вызовы" сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
“У нас есть подтверждение Европейской комиссии о наполнении Государственного фонда энергоэффективности еще на 100 млн евро”, — сказал В.Гройсман, комментируя информацию специалистов о том, что, мол, деньги для обеспечения “теплых кредитов” уже закончились.
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Он добавил, что уже определены 800 млн грн, 400 млн грн из которых было направлено уже на теплые кредиты и “еще 400 млн грн остается”.
Кроме того В.Гройсман отметил, что правительство должно обеспечить прогресс в украинском парламенте — принятие необходимых энергетических законов.
Кроме того, он предложил министру финансов Александру Данилюку и вице-премьер-министру Украины по вопросам региональной политики Геннадию Зубку внести предложения “по перераспределению этих ресурсов в пользу “теплых кредитов”.
В.Гройсман выразил надежду, что в ближайшее время указанные чиновники внесут предложения по распределению этих ресурсов. “Мы это поддержим”, — добавил премьер.