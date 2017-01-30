Держфінмоніторинг заблокував кошти “високопосадовців” “ЛНР” і “ДНР” на суму 28,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Встановлено та заблоковано кошти на рахунках так званих високопосадовців “ЛНР” та “ДНР” на загальну суму 28,54 млн грн. Про це повідомили УНН у прес-службі Державної служби фінансового моніторингу України.
У прес-службі зазначили, що постійно здійснюють ідентифікацію новопризначених так званих високопосадовців “ДНР” та “ЛНР”, актуалізовано список так званих високопосадовців “ДНР” та “ЛНР” та встановлено рахунки новопризначених осіб в банківських установах України.
Таким чином, за повідомлення Держфінмоніторингу, за вказаний період на рахунках зазначених осіб виявлено та заблоковано кошти на загальну суму в еквіваленті 28,54 млн гривень.