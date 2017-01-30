Госфинмониторинг заблокировал средства "высокопоставленных чиновников" "ЛНР" и "ДНР" на сумму 28,5 млн. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Установлены и заблокированы средства на счетах так называемых высокопоставленных чиновников "ЛНР" и "ДНР" на общую сумму 28,54 млн. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной службы финансового мониторинга Украины.
В пресс-службе отметили, что постоянно осуществляют идентификацию новоназначенных так называемых высокопоставленных чиновников "ДНР" и "ЛНР", актуализировано список так называемых высокопоставленных чиновников "ДНР" и "ЛНР" и установлено счета новоназначенных лиц в банковских учреждениях Украины.
Таким образом, за сообщение Госфинмониторинга, за указанный период на счетах указанных лиц обнаружено и заблокированы средства на общую сумму в эквиваленте 28,54 млн.гривен.