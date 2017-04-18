Держфінмоніторинг у 2016 році заблокував більше 1,5 млрд дол. В.Януковича і екс-посадовців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала більше 1,5 млрд дол., пов’язаних з екс-президентом України Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями. Про це заявив голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський під час презентації публічного звіту, йдеться у повідомленні прес-служби, передає УНН.
“У цьому аспекті (в частині фінансових розслідувань щодо зловживань колишніх високопосадовців — ред.) головою служби підкреслено, що на сьогодні за матеріалами Держфінмоніторингу заблоковано активів та коштів, пов’язаних з колишнім Президентом України та екс-високопосадовцями, на суму, що перевищує 1,5 млрд дол. США”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, звітуючи про діяльність служби у 2016 році, І.Черкаський зазначив, що Держфінмоніторинг працює і над підвищенням ефективності взаємодії з правоохоронними та розвідувальними органами, куди направляє відповідні узагальнені матеріали.
“Підкреслено, що у 2016 році до правоохоронних органів направлено 591 матеріал, а в цілому з березня 2014 по грудень 2016 року — 1953 узагальнених матеріали”, — зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, у Генпрокуратурі запевнили, що кошти Януковича-молодшого у банку заблоковані.