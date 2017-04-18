Госфинмониторинг в 2016 году заблокировал более 1,5 млрд долл. В.Януковича и экс-чиновников

“В этом аспекте (в части финансовых расследований о злоупотреблениях бывших высокопоставленных чиновников — ред.) главой службы подчеркнуто, что на сегодня по материалам Госфинмониторинга заблокировано активов и средств, связанных с бывшим Президентом Украины и экс-чиновниками, на сумму, превышающую 1,5 млрд долл. США”, — говорится в сообщении.

Кроме того, отчитываясь о деятельности службы в 2016 году, И.Черкасский отметил, что Госфинмониторинг работает и над повышением эффективности взаимодействия с правоохранительными и разведывательными органами, куда направляет соответствующие обобщенные материалы.

“Подчеркнуто, что в 2016 году в правоохранительные органы направлено 591 материала, а в целом с марта 2014 года по декабрь 2016 — 1953 обобщенных материала”, — отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Генпрокуратуре заверили, что средства Януковича-младшего в банке заблокированы.