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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18854 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79144 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140367 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110931 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112831 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110102 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Госфинмониторинг в 2016 году заблокировал более 1,5 млрд долл. В.Януковича и экс-чиновников

Госфинмониторинг в 2016 году заблокировал более 1,5 млрд долл. В.Януковича и экс-чиновников

Киев  •  УНН

 • 11522 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Государственная служба финансового мониторинга Украины заблокировала более 1,5 млрд долл., связанных с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками. Об этом заявил глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский во время презентации публичного отчета, говорится в сообщении пресс-службы, передает УНН.

“В этом аспекте (в части финансовых расследований о злоупотреблениях бывших высокопоставленных чиновников — ред.) главой службы подчеркнуто, что на сегодня по материалам Госфинмониторинга заблокировано активов и средств, связанных с бывшим Президентом Украины и экс-чиновниками, на сумму, превышающую 1,5 млрд долл. США”, — говорится в сообщении.

Кроме того, отчитываясь о деятельности службы в 2016 году, И.Черкасский отметил, что Госфинмониторинг работает и над повышением эффективности взаимодействия с правоохранительными и разведывательными органами, куда направляет соответствующие обобщенные материалы.

“Подчеркнуто, что в 2016 году в правоохранительные органы направлено 591 материала, а в целом с марта 2014 года по декабрь 2016 — 1953 обобщенных материала”, — отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Генпрокуратуре заверили, что средства Януковича-младшего в банке заблокированы.

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