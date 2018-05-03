Держеп США зібрав спеціалістів для боротьби з пропагандою
Київ • УНН
"У рамках цієї ініціативи регулярно збиратимуться низка кращих американських фахівців в області технологій, вчені, організації громадянського суспільства для пошуку технологічних рішень і сприяння зміцненню партнерських зв'язків між державою і приватним сектором у боротьбі з іноземною пропагандою і дезінформацією", - повідомили в американському зовнішньополітичному відомстві.
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Напередодні відбулася перша зустріч у рамках ініціативи. Її учасники домовилися впродовж наступних шести місяців провести короткі презентації технологій, які можна застосовувати у боротьбі з іноземною пропагандою і дезінформацією. Ці технології можуть включати, але не обмежуватися виявленням мереж ботів, встановленням автентичності контенту на основі технології блокчейн і автоматизацією поширення контрпропаганди.
Нагадаємо, США готуються дати відсіч у кіберпросторі своїм противникам.