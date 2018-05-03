Держеп США собрал специалистов для борьбы с пропагандой

"В рамках этой инициативы будут регулярно собираться ряд лучших американских специалистов в области технологий, ученые, организации гражданского общества для поиска технологических решений и содействия укреплению партнерских связей между государством и частным сектором в борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией", - сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

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Накануне состоялась первая встреча в рамках инициативы. Ее участники договорились в течение следующих шести месяцев провести короткие презентации технологий, которые можно применять в борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией. Эти технологии могут включать, но не ограничиваться выявлением сетей ботов, установлением подлинности контента на основе технологии блокчейн и автоматизацией распространения контрпропаганды.

Напомним, США готовятся дать отпор в киберпространстве своим противникам.