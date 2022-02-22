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Держдума Росії одноголосно ратифікувала "договори" з "Л/ДНР"

Держдума Росії одноголосно ратифікувала "договори" з "Л/ДНР"

Київ • УНН

 • 163460 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Державна Дума Росії одноголосно проголосувала за ратифікацію так званих "договорів про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Росією та Л/ДНР", повідомляє УНН з посиланням на трансляцію засідання.

Деталі

Ці угоди одноголосно ратифіковані, їх підтримали всі 400 російських депутатів, які були присутні на засіданні.

Депутати також ухвалили поправку, згідно з якою угоди набудуть чинності негайно, а не через 10 днів після опублікування, як передбачено звичайною процедурою.

Укладені договори з "Л/ДНР" допускають розміщення на цій території російських військових баз.

Згідно з документом, офіційною валютою на тимчасово окупованих територіях буде російський рубль. Договори уклали терміном на 10 років із можливістю продовження.

До цього так звані "народні ради" "Л/ДНР" також "ратифікували" ці "договори", писали росЗМІ.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”. 

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "незалежність" так званих "ЛНР" та "ДНР" на сході України.

Указ передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "функцій щодо підтримання миру".

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Однак, після рішення очільника Кремля від 21 лютого заговорили про додаткові обмежувальні заходи щодо РФ.

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