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Держдума РФ планує звернутися до ПАРЄ через ситуацію з російськами банками в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Держдума РФ в п'ятницю почне засідання з розгляду звернення до європейських структур із закликом дати оцінку ситуації з російськами банками в Україні. Про це повідомив перший віце-спікер нижньої палати Олександр Жуков, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

"Розпочнеться засідання з розгляду звернення Державної Думи до парламентів європейських країн, до Європарламенту, ПАРЄ. Це звернення пов'язане з тими діями щодо російських банків, які зроблені останнім часом в Україні", - сказав О.Жуков.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” щодо низки юридичних осіб, санкції, зокрема, торкнуться ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “ВіЕс Банк”, ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”, ПАТ “ВТБ БАНК”, ПАТ “БМ БАНК”.

Як повідомляв УННРосія готова за необхідності всіма законними засобами захищати інтереси російських банків в Україні.

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