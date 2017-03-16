Госдума РФ планирует обратиться в ПАСЕ из-за ситуации с российскими банками в Украине

"Начнется заседание по рассмотрению обращения Государственной Думы к парламентам европейских стран, в Европарламент, ПАСЕ. Это обращение связано с теми действиями в отношении российских банков, которые сделаны в последнее время в Украине", - сказал А.Жуков.

Напомним, Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" по ряду юридических лиц, санкции, в частности, коснутся ОАО "Сбербанк", ПАО "Виесте банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ОАО "ВТБ банк", ПАО "БМ бАНК".

Как сообщал УНН, Россия готова при необходимости всеми законными средствами защищать интересы российских банков в Украине.