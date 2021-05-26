Держдума РФ дозволила мешканцям окупованого Криму ставати "держслужбовцями" за наявності громадянства України

Деталі

Авторами ініціативи виступили глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков і голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і держбудівництва Андрій Клішас.

Діючою редакцією Конституції РФ встановлено заборону на наявність іноземного громадянства або виду на проживання за кордоном для ряду посад. Тим часом для жителів окупованого Москвою Криму і Севастополя, як вважають в Держдумі, “існують складності з оформленням відмови від українського громадянства”.

Згідно із законопроектом, якщо такі особи подали заяву в МВС про небажання належати до громадянства України і не мають громадянства іншої іноземної держави, то вони визнаються громадянами без іноземного громадянства і “матимуть право заміщати державні та муніципальні посади”, які може заміщати громадянин Росії, який не має іноземного громадянства. Поправками до другого читання уточнюється, що особи, які отримали російське громадянство до 18 березня 2014 року, повинні підтвердити факт постійного проживання на території Криму або Севастополя на момент їхньої окупації Російською Федерацією.

Передбачено право громадян РФ, які на той момент були неповнолітніми дітьми жителів Криму (в тому числі усиновлення або удочеріння) і перебували за межами АР Крим та Севастополя на день їхнього захоплення Кремлем, після досягнення 18 років також можуть подати “заяву про небажання належати до українському громадянство”.

Доповнення

Раніше комітет Держдуми РФ з держбудівництва схвалив ці поправки.

Контекст

Варто зазначити, що це вже не перша дія Москви у питанні так званої “інтеграції” окупованої української території в юридичне поле РФ.

Наприклад на початку минулого року Рада Федерації РФ на засіданні схвалила закон, який дозволяє присвоювати звання “Ветеран військової служби” тим, хто проходив службу в Збройних силах України (ЗСУ) в частинах, дислокованих в Криму, і постійно проживав на півострові на момент його окупації Росією.

Як зазначали в пояснювальних матеріалах автори ініціативи (відповідно до матеріалів російського законопроекту № 620879-7), військові, які відслужили в СРСР (зокрема, в Україні), продовжують служити в Збройних силах Росії і мають сукупний стаж 20 років і більше, “не можуть користуватися гарантіями соціального захисту, які дає статус ветерана військової служби”.