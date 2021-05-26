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Госдума РФ разрешила жителям оккупированного Крыма становиться "госслужащими" при наличии гражданства Украины

Киев • УНН

 • 19067 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Госдума РФ на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект о “праве” жителям оккупированного Крыма на замещение “государственных и муниципальных должностей” даже в том случае, если они “по независящим от них причинам” не смогли выйти из гражданства Украины, передает УНН.

Госдума РФ разрешила жителям оккупированного Крыма становиться "госслужащими" при наличии гражданства Украины

Детали

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Действующей редакцией Конституции РФ установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. Между тем для жителей оккупированного Москвой Крыма и Севастополя, как считают в Госдуме, “существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства”.

Согласно законопроекту, если такие лица подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и “будут вправе замещать государственные и муниципальные должности”, которые может замещать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства. Поправками ко второму чтению уточняется, что лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на момент их оккупации Российской Федерацией.

Предусмотрено право граждан РФ, которые на тот момент были несовершеннолетними детьми жителей Крыма (в том числе усыновленными или удочеренными) и находились за пределами АР Крым и Севастополя на день их захвата Кремлем, по достижении 18 лет также могут подать “заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве”.

Дополнение

Ранее комитет Госдумы РФ по госстроительству одобрил эти поправки.

Контекст

Стоит отметить, что это уже не первое действие Москвы в вопросе так называемой “интеграции” оккупированной украинской территории в юридическое поле РФ.

К примеру в начале прошлого года Совет Федерации РФ на заседании одобрил закон, который позволяет присваивать звание “Ветеран военной службы” тем, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в частях, дислоцированных в Крыму, и постоянно проживал на полуострове на момент его оккупации Россией.

Как отмечали в пояснительных материалах авторы инициативы (согласно материалам российского законопроекта № 620879-7), военные, отслужившие в СССР (в частности, в Украине), продолжают служить в Вооруженных силах России и имеют совокупный стаж 20 лет и более, “не могут пользоваться гарантиями социальной защиты, которые дает статус ветерана военной службы”.

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