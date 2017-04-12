Держдума перенесла вибори президента РФ на день окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Держдума прийняла в середу в першому читанні пакет законопроектів, що дозволяє перенести вибори президента Росії в 2018 році з 11 на 18 березня, яке стане четвертою річницею окупації Криму, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
Так, голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства Андрій Клішас і сенатор Анатолій Широков 3 березня внесли до Держдуми пакет законопроектів, спрямованих на підвищення прозорості виборів президента РФ і інших рівнів, лібералізацію підходу до призначення спостерігачів та підвищення доступності виборчих дільниць.
Згідно з чинним законодавством, вибори президента РФ проходять в другий тиждень березня. В даному пакеті поправок є положення про те, що якщо другий тиждень має післясвятковий або робочий день у зв'язку з перенесенням свят, день голосування переноситься на наступний тиждень. У 2018 року це буде 18 березня, а на 11 березня випадає післясвятковий день.
Як повідомляв УНН, раніше секретар ЦВК Росії Майя Гришина заявила, що президентські вибори 2018 року можуть пройти 4 або 18 березня.