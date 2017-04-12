Госдума перенесла выборы президента РФ на день оккупации Крыма

Так, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков 3 марта внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков.

Согласно действующему законодательству, выборы президента РФ проходят во вторую неделю марта. В данном пакете поправок является положение о том, что если вторую неделю имеет послепраздничный или рабочий день в связи с переносом праздников, день голосования переносится на следующую неделю. В 2018 году это будет 18 марта, а на 11 марта выпадает послепраздничный день.

Как сообщал УНН, ранее секретарь ЦИК России Майя Гришина заявила, что президентские выборы 2018 могут пройти 4 или 18 марта.