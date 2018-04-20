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Держдеп США заявив про спроби Росії та Сирії "зачистити" місце хіматаки у Думі

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Офіційний представник Держдепартаменту США Гізер Нойєрт під час регулярного брифінгу для журналістів заявила, що Російська Федерація та офіційний Дамаск перешкоджають доступу інспекторів міжнародної Організації із заборони хімічної зброї у сирійське місто Думу, де нещодавно була застосована хімічна зброя, передає УНН

Держдеп США заявив про спроби Росії та Сирії "зачистити" місце хіматаки у Думі

“Ми володіємо достовірними відомостями, які вказують на те, що російська влада працює із сирійським режимом задля того, щоб заборонити і затягнути допуск інспекторів ОЗХЗ у Думу”, — заявила Нойєрт.

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Держдеп вважає, що РФ і САР збирається провести у Сирії “власні зрежисовані розслідування”. “Російська влада працювала з сирійським режимом, як ми вважаємо, для дезінфікування місць імовірних атак і усунути викриваючі свідчення застосування хімічної зброї”, — додала керівник прес-служби Держдепартаменту США.

На уточнююче питання про те, чи були спроби дезінфікувати місце застосування хімзброї успішними, Нойєрт не дала відповіді. “Ми просто знаємо, що вони намагаються дезінфікувати”, — сказала вона, посилаючись на дані розвідки.

Крім того, Росія і Сирія, ймовірно, чинять тиск на людей, щоб ті “змінили свої свідчення про те, що дійсно сталося тієї ночі”, додала Нойєрт.

Нагадаємо, інспектори ОЗХЗ відкладали поїздку в сирійське місто Думу після того, як група співробітників служби безпеки ООН потрапила під обстріл. “Одне джерело повідомило Reuters, що команда „зіткнулася проблемою безпеки“, зокрема стріляниною, але деталей не повідомило. Інше джерело розповіло, що їх зустріли протестувальники, які вимагали допомоги, і було відкрито вогонь. Після цього команда ООН залишила місце”, — сказано у повідомленні.

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