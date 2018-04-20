Госдеп США заявил о попытках России и Сирии "зачистить" место химатаки в Думе

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 13831 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 32035 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 48609 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 75539 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 119516 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 91450 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 127952 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185466 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278926 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203258 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 121327 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 113913 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 95111 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 119825 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 66494 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 67165 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 120535 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 385258 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 346853 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 431588 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 1474 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 16820 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 27973 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 34115 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 69254 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Госдеп США заявил о попытках России и Сирии "зачистить" место химатаки в Думе

Киев • УНН

 • 11148 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт во время регулярного брифинга для журналистов заявила, что Российская Федерация и официальный Дамаск препятствуют доступу инспекторов международной Организации по запрещению химического оружия в сирийский город Думу, где недавно было применено химическое оружие, передает УНН.

Госдеп США заявил о попытках России и Сирии "зачистить" место химатаки в Думе

“Мы обладаем достоверными сведениями, которые указывают на то, что российские власти работают с сирийским режимом для того, чтобы запретить и затянуть допуск инспекторов ОЗХО в Думу”, — заявила Нойерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США продолжают переговоры с РФ о политическом урегулировании в Сирии

Госдеп считает, что РФ и САР собираются провести в Сирии “собственные отрежиссированные расследования”. “Российская власть работала с сирийским режимом, как мы считаем, для дезинфекции мест возможных атак и устранения разоблачающих свидетельств применения химического оружия”, — добавила руководитель пресс-службы Госдепартамента США.

На уточняющий вопрос о том, были ли попытки дезинфицировать место применения химоружия успешными, Нойерт не дала ответа. “Мы просто знаем, что они пытаются дезинфицировать”, — сказала она, ссылаясь на данные разведки.

Кроме того, Россия и Сирия, вероятно, оказывают давление на людей, чтобы те “изменили свои показания о том, что действительно произошло в ту ночь”, добавила Нойерт.

Напомним, инспекторы ОЗХО откладывали поездку в сирийский город Думу после того, как группа сотрудников службы безопасности ООН попала под обстрел. “Один источник сообщил Reuters, что команда „столкнулась проблемой безопасности“, в частности стрельбой, но деталей не сообщил. Другой источник рассказал, что их встретили протестующие, которые требовали помощи, и был открыт огонь. После этого команда ООН покинула место”, — говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63