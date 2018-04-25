Держдеп закликав всі сторони у Вірменії забезпечити мирний перехід влади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сполучені Штати закликали у вівторок всі сторони у Вірменії до конструктивного діалогу і забезпечення мирного переходу влади у країні в рамках закону. Про це йдеться у поширеному письмовій заяві начальника прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, повідомляє УНН.
“Наступаючі дні представляють собою історичний етап для вірменського народу і обраних ним лідерів, оскільки вони приступають до процесу формування нового уряду. Ми закликаємо всі сторони до конструктивної взаємодії в правових рамках конституції Вірменії з метою забезпечення мирного переходу влади, слідуючи верховенству закону”, — зазначила вона.
Дипломат підкреслила, що “будучи другом і партнером Вірменії, ми вдячні вірменському народу за налагодження діалогу для створення свого суверенного майбутнього за допомогою демократичних і мирних засобів”, — підсумувала вона.
Як повідомляв УНН, США розраховують тісно співпрацювати з новим урядом Вірменії.