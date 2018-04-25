Госдеп призвал все стороны в Армении обеспечить мирный переход власти

“Наступающие дни представляют собой исторический этап для армянского народа и избранных им лидеров, поскольку они приступают к процессу формирования нового правительства. Мы призываем все стороны к конструктивному взаимодействию в правовых рамках конституции Армении с целью обеспечения мирного перехода власти, следуя верховенству закона”, — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что “будучи другом и партнером Армении, мы благодарны армянскому народу за налаживание диалога для создания своего суверенного будущего с помощью демократических и мирных средств”, — подытожила она.

Как сообщал УНН, США рассчитывают тесно сотрудничать с новым правительством Армении.