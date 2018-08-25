Держдеп вважає фінансову допомогу ЄС Ірану "неправильним сигналом"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Рішення Євросоюзу виділити Ірану 20,7 млн доларів на економічний розвиток це “неправильний сигнал в невідповідний момент”. Про це заявив спецпредставник США по Ірану Брайн Хук, передає Reuters, інформує УНН.
За словами американського дипломата, допомогу Ірану від європейських платників податків зміцнить здатність “режиму нехтувати потребами власного народу”, а також “придушить” можливі зміни в політиці Ірану.
“Більше грошей в руках аятолли, ще більше грошей для здійснення вбивств в тих же самих європейських країнах”, — заявив Хук, додавши, що рішення Євросоюзу посилає “неправильний сигнал в невідповідний час”.
Як повідомляв УНН, корпорація Google видалила зі своїх сайтів 58 акаунтів, пов’язаних з Іраном і “що мають причетність до політично мотивованого фішингу”. Про це повідомляється в блозі Google.