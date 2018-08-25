Госдеп считает финансовую помощь ЕС Ирану "неправильным сигналом"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Решение Евросоюза выделить Ирану 20,7 млн долларов на экономическое развитие это “неправильный сигнал в неподходящий момент”. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайн Хук, передает Reuters, информирует УНН.
По словам американского дипломата, помощь Ирану от европейских налогоплательщиков укрепит способность “режима пренебрегать нуждами собственного народа”, а также “подавит” возможные изменения в политике Ирана.
“Больше денег в руках аятоллы, еще больше денег для совершения убийств в тех же самых европейских странах”, — заявил Хук, добавив, что решение Евросоюза посылает “неправильный сигнал в неподходящее время”.
Как сообщал УНН, корпорация Google удалила из своих сайтов 58 аккаунтов, связанных с Ираном и “имеющие отношение к политически мотивированному фишингу”. Об этом сообщается в блоге Google.