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Держдеп США зробив заяву щодо Росії і отруєння Скрипалів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Лише Росія мала мотивацію і засоби для здійснення атаки у Солсбері із застосуванням нервово-паралітичної речовини військового призначення, і саме РФ несе відповідальність за це використання хімічної зброї на території Великої Британії. Про це йдеться у поширеній в ніч на четвер заяві офіційного представника державного департаменту США Хізер Нойєрт, передає УНН.

Держдеп США зробив заяву щодо Росії і отруєння Скрипалів

"Як ми ясно дали зрозуміти, Сполучені Штати згодні з оцінкою Сполученого Королівства, що Росія несе відповідальність за це використання хімічної зброї на території Великої Британії - шляхом навмисного використання або через нездатність оголосити про і захистити свої запаси цієї нервово-паралітичної речовини", - йдеться у заяві держдепу США.

"Лише уряд Росії має мотив, засоби і досвід для того, щоб здійснити таку атаку. Росія розробила цей тип нервово-паралітичної речовини військового призначення, що використовувався в Солсбері, і щодо неї є дані про проведення підтримуваних державою вбивств", - додали в американському зовнішньополітичному відомстві.

У держдепі вказали, що "замість того, щоб змінити свою руйнівну поведінку, яка заподіює шкоду, російський уряд пропонує лише спростування і протидію, щоб відвернути увагу від своєї вини".

"Сполучені Штати засуджують застосування хімічної зброї в будь-якому місці і в будь-який час будь-ким, за будь-яких обставин. Ми наполегливо закликаємо наших колег в Раді безпеки ООН і Виконавчій раді ОЗХЗ приєднатися... до створення єдиного фронту проти використання хімічної зброї. Ми не можемо допустити, щоб використання хімічної зброї стало нормою", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, США вважають, що ОЗХЗ підтвердила висновки Лондона про отруєння Скрипалів.

Як повідомляв УНН, 4 березня екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаля та його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

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