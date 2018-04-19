Держдеп США зробив заяву щодо Росії і отруєння Скрипалів

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Лише Росія мала мотивацію і засоби для здійснення атаки у Солсбері із застосуванням нервово-паралітичної речовини військового призначення, і саме РФ несе відповідальність за це використання хімічної зброї на території Великої Британії. Про це йдеться у поширеній в ніч на четвер заяві офіційного представника державного департаменту США Хізер Нойєрт, передає УНН.