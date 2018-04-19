Госдеп США сделал заявление по России и отравлению Скрипалей

"Как мы ясно дали понять, Соединенные Штаты согласны с оценкой Соединенного Королевства, что Россия несет ответственность за это использование химического оружия на территории Великобритании - путем преднамеренного использования или из-за неспособности объявить о и защитить свои запасы этого нервно-паралитического вещества", - говорится в заявлении госдепа США.

"Только правительство России имеет мотив, средства и опыт для того, чтобы осуществить такую ​​атаку. Россия разработала этот тип нервно-паралитического вещества военного назначения, который использовался в Солсбери, и относительно нее есть данные о проведении поддерживаемых государством убийств", - добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В госдепе указали, что "вместо того, чтобы изменить свое причиняющее вред и разрушительное поведение российское правительство предлагает только опровержения и противодействие, чтобы отвлечь внимание от своей виновности".

"Соединенные Штаты осуждают применение химического оружия в любом месте и в любое время кем угодно, при любых обстоятельствах. Мы настоятельно призываем наших коллег в Совете безопасности ООН и Исполнительном совете ОЗХО присоединиться... к созданию единого фронта против использование химического оружия. Мы не можем допустить, чтобы использование химического оружия стало нормой", - подытожили в ведомстве.

Напомним, США считают, что ОЗХО подтвердила выводы Лондона о отравлении Скрипалей.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.