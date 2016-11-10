Держдеп США запевнив у дії санкцій щодо Криму до повернення півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Державний департамент США запевнив у тому, що санкції, застосовані у зв'язку з анексію Криму, діятимуть до повернення півострова в Україну, а пов'язані з діями на Донбасі - до виконання мінських домовленостей у повному обсязі. Про це під час чергового брифінгу повідомив представник держдепартаменту США Марк Тонер, передає УНН.
"Наша позиція, якою була, такою і буде залишатися, звичайно, впродовж (роботи - ред.) цієї адміністрації, щодо санкцій стосовно Криму, вони залишаються в силі, доки Росія не забере свої сили з Криму і віддасть цей півострів назад в Україну. Що стосується інших санкцій (щодо дій на сході України - ред.), ці санкції залишаються в силі до тих пір, доки мінські угоди не будуть виконані в повному обсязі. І ми продовжуємо домагатися прогресу і працювати в цьому напрямку, і це найбільший чіткий шлях для скасування санкцій щодо Росії", - сказав М.Тонер.
З його слів, санкції є способом тиснути на Росію і мають значний вплив на російську економіку.
"Це спосіб дати Росії зрозуміти, що її дії мають наслідки", - додав представник держдепу.