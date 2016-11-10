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15 марта, 19:03 • 112152 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157911 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132632 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125529 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109927 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104046 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Госдеп США заверил в действии санкций в отношении Крыма до возвращения полуострова

Госдеп США заверил в действии санкций в отношении Крыма до возвращения полуострова

Киев • УНН

 • 20468 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Государственный департамент США заверил в том, что санкции, примененные в связи с аннексией Крыма, будут действовать до возвращения полуострова Украинe, а связанные с действиями на Донбассе - до выполнения минских договоренностей в полном объеме. Об этом во время очередного брифинга сообщил представитель госдепартамента США Марк Тонер, передает УНН.

"Наша позиция какой была, такой и будет оставаться, конечно, на протяжении (работы - ред.) этой администрации, по санкциям в отношении Крыма, они остаются в силе, пока Россия не заберет свои силы из Крыма и отдаст этот полуостров обратно в Украину. Что касается других санкций (относительно действий на востоке Украины - ред.), эти санкции остаются в силе до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме. И мы продолжаем добиваться прогресса и работать в этом направлении, и это самый четкий путь для отмены санкций в отношении России", - сказал М.Тонер.

По его словам, санкции являются способом давить на Россию и имеют значительное влияние на российскую экономику.

"Это способ дать России понять, что ее действия имеют последствия", - добавил представитель госдепа.

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