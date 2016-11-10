Госдеп США заверил в действии санкций в отношении Крыма до возвращения полуострова

"Наша позиция какой была, такой и будет оставаться, конечно, на протяжении (работы - ред.) этой администрации, по санкциям в отношении Крыма, они остаются в силе, пока Россия не заберет свои силы из Крыма и отдаст этот полуостров обратно в Украину. Что касается других санкций (относительно действий на востоке Украины - ред.), эти санкции остаются в силе до тех пор, пока минские соглашения не будут выполнены в полном объеме. И мы продолжаем добиваться прогресса и работать в этом направлении, и это самый четкий путь для отмены санкций в отношении России", - сказал М.Тонер.

По его словам, санкции являются способом давить на Россию и имеют значительное влияние на российскую экономику.

"Это способ дать России понять, что ее действия имеют последствия", - добавил представитель госдепа.