Держдеп США відповів на заяви Путіна в окупованому Криму: Крим - це Україна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Державний департамент США опублікував на своєму сайті заяву під назвою “Крим — це Україна” після візиту президента Росії Володимира Путіна на окупований півострів. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Державного департаменту США.
У заяві Держдеп підкреслив, що уряд Росії “нехтує міжнародним порядком і нешанобливо ставиться до територіальної цілісності суверенних націй”. Крім того, в американському зовнішньополітичному відомстві вважають, що жителів Криму змусили голосувати за приєднання до Росії під наглядом російської армії.
“У світлі заяв Путіна важливо привернути увагу до нелегітимність цього постановочного „референдуму“. Протягом останніх чотирьох років Росія вела кампанію примусу і насильства, взявши на приціл всіх, хто виступав проти анексії”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, МЗС України висловило протест у зв’язку з черговим неузгодженим візитом російської делегації на чолі з президентом РФ В. Путіним до тимчасово окупованої АР Крим 14 березня 2018 року. Про це йдеться у відповідному повідомленні на сайті МЗС.