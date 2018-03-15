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Госдеп США ответил на заявления Путина в оккупированном Крыму: Крым - это Украина

Госдеп США ответил на заявления Путина в оккупированном Крыму: Крым - это Украина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Государственный департамент США опубликовал на своем сайте заявление под названием “Крым — это Украина” после визита президента России Владимира Путина на оккупированный полуостров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Государственного департамента США.

В заявлении Госдеп подчеркнул, что правительство России “пренебрегает международным порядком и неуважительно относится к территориальной целостности суверенных наций”. Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве считают, что жителей Крыма заставили голосовать за присоединение к России под наблюдением российской армии.

“В свете заявлений Путина важно привлечь внимание к нелегитимности этого постановочного „референдума“. В течение последних четырех лет Россия вела кампанию принуждения и насилия, взяв на прицел всех, кто выступал против аннексии”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, МИД Украины выразил протест в связи с очередным несогласованным визитом российской делегации во главе с президентом РФ В. Путиным во временно оккупированную АР Крым 14 марта 2018 года. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте МИД.

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