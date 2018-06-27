Держдеп США: Трамп особисто вважає важливою підтримку України

Зустріч відбулася напередодні Другої конференції з питань реформ, в рамках робочого візиту Гройсмана до Королівства Данії.



"Ми приділяємо велику увагу вашій державі. Адміністрація Президента Трампа вважає підтримку України на шляху до процвітання важливим питанням", - сказав Салліван.



Під час розмови сторони, зокрема, торкнулися питань інвестиційної співпраці і енергетичного співробітництва в контексті протидії будівництву газопроводу "Північний потік -2" і забезпечення сталого транзиту палива потужностями української ГТС.



"Ми партнери, ми готові говорити і приймати рішення в інтересах України і наших міжнародних партнерів", - зазначив Гройсман.



Як повідомляв УНН, США зняли введені адміністрацією попереднього президента заборони на надання Грузії і Україні військової допомоги та допомагають державам поліпшити їх оборонні можливості.



