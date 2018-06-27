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Держдеп США: Трамп особисто вважає важливою підтримку України

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Адміністрація Президента США Дональда Трампа і особисто Дональд Трамп вважають питання забезпечення безпеки в Україні і підтримки реформ, запроваджених Урядом, одним з найбільш важливих. Про це сказав заступник Державного секретаря США Джон Салліван під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН з посиланням на Урядовий Портал.

Зустріч відбулася напередодні Другої конференції з питань реформ, в рамках робочого візиту Гройсмана до Королівства Данії.

"Ми приділяємо велику увагу вашій державі. Адміністрація Президента Трампа вважає підтримку України на шляху до процвітання важливим питанням", - сказав Салліван.

Під час розмови сторони, зокрема, торкнулися питань інвестиційної співпраці і енергетичного співробітництва в контексті протидії будівництву газопроводу "Північний потік -2" і забезпечення сталого транзиту палива потужностями української ГТС.

"Ми партнери, ми готові говорити і приймати рішення в інтересах України і наших міжнародних партнерів", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНН, США зняли введені адміністрацією попереднього президента заборони на надання Грузії і Україні військової допомоги та допомагають державам поліпшити їх оборонні можливості.

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