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Госдеп США: Трамп лично считает важной поддержку Украины

Госдеп США: Трамп лично считает важной поддержку Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. Администрация Президента США Дональда Трампа и лично Дональд Трамп считают вопрос обеспечения безопасности в Украине и поддержки реформ, введенных правительством, одним из самых важных. Об этом сказал заместитель Государственного секретаря США Джон Салливан во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН со ссылкой на Правительственный Портал.

Встреча состоялась накануне Второй конференции по вопросам реформ, в рамках рабочего визита Гройсмана в Королевство Дания.

"Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация Президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", - сказал Салливан.

Во время разговора стороны, в частности, коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС.

"Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНН, США сняли введенные администрацией предыдущего президента запрет на предоставление Грузии и Украине военной помощи и помогают государствам улучшить их оборонительные возможности.

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