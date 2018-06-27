Госдеп США: Трамп лично считает важной поддержку Украины

Встреча состоялась накануне Второй конференции по вопросам реформ, в рамках рабочего визита Гройсмана в Королевство Дания.



"Мы уделяем большое внимание вашей стране. Администрация Президента Трампа считает поддержку Украины на пути к процветанию важным вопросом", - сказал Салливан.



Во время разговора стороны, в частности, коснулись вопросов инвестиционного сотрудничества и энергетического сотрудничества в контексте противодействия строительству газопровода "Северный поток-2" и обеспечения устойчивого транзита топлива мощностями украинской ГТС.



"Мы партнеры, мы готовы говорить и принимать решения в интересах Украины и наших международных партнеров", - отметил Гройсман.



Как сообщал УНН, США сняли введенные администрацией предыдущего президента запрет на предоставление Грузии и Украине военной помощи и помогают государствам улучшить их оборонительные возможности.



