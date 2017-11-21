Держдеп США схвалив поставки протитанкових комплексів Javelin Грузії

Зазначається, що влада Грузії раніше висловила бажання придбати 410 ракет до цих комплексів, 72 блоки прицільно-пускового обладнання, 10 навчальних комплексів та 70 набоїв для них. Окрім того, американські військові готові надати послуги з технічного обслуговування цих ПТРК і їх транспортування.

"Ця передбачувана поставка зміцнить зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів за рахунок посилення безпеки Грузії. Продаж і підтримка цих озброєнь не змінить військовий баланс сил в цьому регіоні в цілому", - наголошується в повідомленні.

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При цьому в управлінні наголошують, що дане повідомлення не означає завершення угоди. Проти поставки має право виступити Конгрес США.

Нагадаємо, Комітети у справах армії обох палат Конгресу США узгодили законопроект про бюджет Пентагону на 2018-й фінансовий рік.