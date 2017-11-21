Госдеп США одобрил поставки противотанковых комплексов Javelin Грузии

Отмечается, что власть Грузии ранее выразила желание приобрести 410 ракет к этим комплексам, 72 блоки прицельно-пускового оборудования, 10 учебных комплексов и 70 патронов для них. Кроме того, американские военные готовы предоставить услуги по техническому обслуживанию этих ПТУР и их транспортировки.

"Эта предполагаемая поставка укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет усиления безопасности Грузии. Продажа и поддержка этих вооружений не изменит военный баланс сил в регионе в целом", - отмечается в сообщении.

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При этом в управлении отмечают, что данное сообщение не означает завершения сделки. Против поставки вправе выступить Конгресс США.

Напомним, Комитеты по делам армии обеих палат Конгресса США согласовали законопроект о бюджете Пентагона на 2018-й финансовый год.