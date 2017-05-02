Держдеп США попередив американців про загрозу терактів у Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Державний департамент США оприлюднив нове попередження для американських громадян щодо поїздок до Європи, підкреслюючи, що там зберігається загроза терактів, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Держдеп нагадав про нещодавні події у Франції, Росії, Швеції і Великобританії, які влада цих країн назвала терористичними атаками, а також попереджає, що такі угруповання, як „Ісламська держава“ і „Аль-Каїда“, як і раніше „мають можливість планувати і здійснювати теракти в Європі“”, — йдеться в повідомленні.
Підкреслюється, що об’єктами нападів можуть стати аеропорти, готелі, великі торгові центри, ресторани і клуби, а також храми.
Окрім того, представник Держдепартаменту заявив, що це попередження не базується на інформації про якусь конкретну загрозу, а просто визнає той факт, що терористичні атаки в Європі як і раніше можливі, особливо напередодні літнього сезону.