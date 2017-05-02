Госдеп США предупредил американцев об угрозе терактов в Европе

“Госдеп напомнил о недавних событиях во Франции, России, Швеции и Великобритании, которые власти этих стран назвали террористическими атаками, а также предупредил, что такие группировки, как „Исламское государство“ и „Аль-Каида“ по-прежнему „имеют возможность планировать и совершать теракты в Европе“”, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что объектами нападений могут стать аэропорты, гостиницы, крупные торговые центры, рестораны и клубы, а также храмы.

Кроме того, представитель Госдепартамента заявил, что это предупреждение не базируется на информации о какой-то конкретной угрозе, а просто признает тот факт, что террористические атаки в Европе по-прежнему возможны, особенно в преддверии летнего сезона.