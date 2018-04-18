Держдеп США: додаткові санкції проти Росії зараз на розгляді

"Я можу лише сказати, що на даний момент розглядаються додаткові санкції", - повідомила вона.



Ноерт нагадала про санкції проти російських олігархів, які США ввели 6 квітня.



"Я хотіла би підкреслити, що існують дві російські олігархічні компанії, які займалися продажем обладнання та матеріалів для Сирії, включаючи деякі компоненти для системи S-400. Ці компанії та приватні особи потрапили під санкції олігархів", - додала вона.



Як повідомляв УНН, Мінфін США доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому санкційному списку 38 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі “Рособоронекспорт”, “Російська фінансова корпорація” і “Русал”. Вашингтон, мотивуючи введення рестрикцій (обмежень), звинуватив Москву в незаконній анексії Криму, в розпалюванні насильства на сході України, підтримки Башара Асада в Сирії, постачання йому матеріалів і зброї, а також у веденні протиправної діяльності в кіберпросторі"



Речниця наголосила, що ніхто у Білому Домі не знімав тему санкцій з обговорення.



"Санкції не зняті з порядку денного. Просто поки у нас немає нічого, що можна було б оголосити в цей час", - додала вона.



Нагадаємо, минулого тижня постпред США при ООН Ніккі Хейлі повідомила, що Сполучені Штати Америки 16 квітня можуть оголосити про нові санкції проти Росії в зв'язку з підтримкою режиму президента Сирії Башара Асада.



