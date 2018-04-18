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Держдеп США: додаткові санкції проти Росії зараз на розгляді

Київ • УНН

 • 9786 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Сполучених Штатах Америки перебувають на розгляді нові санкції проти Росії. Про це заявила у вівторок у Вашингтоні речниця Державного департаменту США Хезер Науерт, передає УНН з посиланням на сайт Держдепу.

Держдеп США: додаткові санкції проти Росії зараз на розгляді

"Я можу лише сказати, що на даний момент розглядаються додаткові санкції", - повідомила вона.

Ноерт нагадала про санкції проти російських олігархів, які США ввели 6 квітня.

"Я хотіла би підкреслити, що існують дві російські олігархічні компанії, які займалися продажем обладнання та матеріалів для Сирії, включаючи деякі компоненти для системи S-400. Ці компанії та приватні особи потрапили під санкції олігархів", - додала вона.

Як повідомляв УНН, Мінфін США доповнив список російських бізнесменів і топ-менеджерів, проти яких введені санкції. У новому санкційному списку 38 російських фізичних і юридичних осіб, у тому числі “Рособоронекспорт”, “Російська фінансова корпорація” і “Русал”. Вашингтон, мотивуючи введення рестрикцій (обмежень), звинуватив Москву в незаконній анексії Криму, в розпалюванні насильства на сході України, підтримки Башара Асада в Сирії, постачання йому матеріалів і зброї, а також у веденні протиправної діяльності в кіберпросторі"

Речниця наголосила, що ніхто у Білому Домі не знімав тему санкцій з обговорення.

"Санкції не зняті з порядку денного. Просто поки у нас немає нічого, що можна було б оголосити в цей час", - додала вона.

Нагадаємо, минулого тижня постпред США при ООН Ніккі Хейлі повідомила, що Сполучені Штати Америки 16 квітня можуть оголосити про нові санкції проти Росії в зв'язку з підтримкою режиму президента Сирії Башара Асада.

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