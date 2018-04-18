Госдеп США: дополнительные санкции против России сейчас на рассмотрении

"Я могу только сказать, что на данный момент рассматриваются дополнительные санкции", - сообщила она.



Ноерт напомнила о санкциях против российских олигархов, которые США ввели 6 апреля.



"Я хотела бы подчеркнуть, что существуют две российские олигархические компании, занимавшиеся продажей оборудования и материалов для Сирии, включая некоторые компоненты для системы S-400. Эти компании и частные лица попали под санкции олигархов", - добавила она.



Как сообщал УНН, Минфин США дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционном списоке 38 российских физических и юридических лиц, в том числе "Рособоронэкспорт", "Российская финансовая корпорация" и "Русал". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций (ограничений), обвинил Москву в незаконной аннексии Крыма, в разжигании насилия на востоке Украины, поддержке Башара Асада в Сирии, поставке ему материалов и оружия, а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве "



Пресс-секретарь подчеркнула, что никто в Белом Доме не снимал тему санкций с обсуждения.



"Санкции не сняты с повестки дня. Просто пока у нас нет ничего, что можно было бы объявить сейчас", - добавила она.



На прошлой неделе постпред США при ООН Никки Хейли сообщила, что Соединенные Штаты Америке 16 апреля могут объявить о новых санкциях против России в связи с поддержкой режима президента Сирии Башара Асада.



