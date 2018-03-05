Держдеп США більше року не може отримати від Пентагону гроші на боротьбу з російськими тролями

Наприкінці 2016 року Конгрес США призначив Пентагону надати 60 млн доларів Держдепу для боротьби з антидемократичною пропагандою з боку Китаю та Росії. Ще 60 млн. доларів було надано за останні кілька місяців, йдеться в доповіді.

Проте ні центу з цієї суми не дійшло до Державного департаменту, повідомляє NYT, цитуючи посадових осіб, які заявляють, що сподіваються отримати перший внесок (40 мільйонів доларів) у квітні.

Внаслідок відсутності коштів та призупиненні найму в Державному департаменті жоден з 23 аналітиків Глобального центру взаємодії, який має працювати над протидією дезінформації з Москви, не говорить російською мовою та не має комп’ютерних знань на достатньому рівні, йдеться в доповіді.

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Роль Глобального центру мала полягати в оцінці зусиль Росії, а пізніше у посиленні різного кола голосів для їх подолання, та, можливо, створення мережі антипропагандистських проектів, розсіяних по всьому світу.

“Зараз є тисячі колишніх російських журналістів, які були заслані або звільнені, які роблять контрросійські речі в еміграції, і яким ми могли б допомогти”, — сказав Річард Стенгел, який керував Центром при адміністрації екс-президента США Барака Обами.

Спільні кампанії, присвячені висвітленню ролі російських ферм тролів або російських найманців в Україні та Сирії можуть мати глибокий ефект у майбутньому, зазначив він.