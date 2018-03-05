Госдеп США больше года не может получить от Пентагона деньги на борьбу с русскими троллями
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Государственный департамент США с конца 2016 года не потратил ни цента из 120 млн долларов, выделенных на борьбу с вмешательством в выборы из-за рубежа, передает УНН со ссылкой на доклад New York Times.
В конце 2016 Конгресс США назначил Пентагона предоставить 60 млн долларов Госдепа для борьбы с антидемократической пропагандой со стороны Китая и России. Еще 60 млн. долларов было предоставлено за последние несколько месяцев, говорится в докладе.
Однако ни цента из этой суммы не дошло до Государственного департамента, сообщает NYT, цитируя должностных лиц, которые заявляют, что надеются получить первый взнос (40 млн долларов) в апреле.
Вследствие отсутствия средств и приостановлении найма в Государственном департаменте ни один из 23 аналитиков Глобального центра взаимодействия, который должен работать над противодействием дезинформации с Москвы, не говорит по-русски и не имеет компьютерных знаний на достаточном уровне, говорится в докладе.
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Роль Глобального центра должна заключаться в оценке усилий России, а позже в усилении разного круга голосов для их преодоления, и, возможно, создание сети антипропагандистських проектов, рассеянных по всему миру.
"Сейчас есть тысячи бывших российских журналистов, которые были сосланы или уволены, которые делают контрроссийские дела в эмиграции, и которым мы могли бы помочь", - сказал Ричард Стенгел, который руководил Центром при администрации экс-президента США Барака Обамы.
Совместные кампании, посвященные освещению роли российских ферм троллей или российских наемников в Украине и Сирии могут иметь глубокий эффект в будущем, отметил он.