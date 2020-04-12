Держдеп організовує ще один спецрейс з України для громадян США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Державним департаментом США, посольством Сполучених Штатів Америки в Україні організовано спеціальний чартерний рейс для громадян США, їх дітей, чоловіків або дружин та легальних постійних мешканців Сполучених Штатів для повернення додому з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Спецборт запланований на 15 квітня, виліт із аеропорту "Бориспіль" о 17:00 і прибуття в місто Вашингтон, Dulles Airport о 01:00 16 квітня. Відзначається що час відправки та прибуття може бути змінений.
Вільних місць в літаку вже немає, втім e Держдепартаменті відзначають що усі ті, хто не встиг втім і досі мають бажання лишити Україну, мають написати на електронну пошту Державного департаменту США [email protected], щоб потрапити до списку на потенційний наступний рейс або ж отримати спеціальні інструкції до дій.
Як повідомляється, платити за переліт пасажирам поки що не потрібно, втім по поверненню в США всі, хто перебував на рейсі, пізніше все ж таки повинні будуть відшкодувати витрати за переліт державі.
Нагадаємо, до США з України попередній спецрейс відправився 27 березня.