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Держдеп організовує ще один спецрейс з України для громадян США

Держдеп організовує ще один спецрейс з України для громадян США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Державним департаментом США, посольством Сполучених Штатів Америки в Україні організовано спеціальний чартерний рейс для громадян США, їх дітей, чоловіків або дружин та легальних постійних мешканців Сполучених Штатів для повернення додому з України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.

Спецборт запланований на 15 квітня, виліт із аеропорту "Бориспіль" о 17:00 і прибуття в місто Вашингтон, Dulles Airport о 01:00 16 квітня. Відзначається що час відправки та прибуття може бути змінений.

Вільних місць в літаку вже немає, втім e Держдепартаменті відзначають що усі ті, хто не встиг втім і досі мають бажання лишити Україну, мають написати на електронну пошту Державного департаменту США [email protected], щоб потрапити до списку на потенційний наступний рейс або ж отримати спеціальні інструкції до дій.

Як повідомляється, платити за переліт пасажирам поки що не потрібно, втім по поверненню в США всі, хто перебував на рейсі, пізніше все ж таки повинні будуть відшкодувати витрати за переліт державі.

Нагадаємо, до США з України попередній спецрейс відправився 27 березня.

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