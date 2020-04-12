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Госдеп организует еще один спецрейс из Украины для граждан США

Госдеп организует еще один спецрейс из Украины для граждан США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Государственным департаментом США, посольством Соединенных Штатов Америки в Украине организован специальный чартерный рейс для граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Соединенных Штатов для возвращения домой из Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Спецборт запланирован на 15 апреля, вылет из аэропорта "Борисполь" в 17:00 и прибытие в город Вашингтон, Dulles Airport в 01:00 16 апреля. Отмечается, что время отправки и прибытия может быть изменено.

Свободных мест в самолете уже нет, впрочем e Госдепартаменте отмечают что все те, кто не успел впрочем и до сих пор хотят покинуть Украину, должны написать на электронную почту Государственного департамента США [email protected], чтобы попасть в список на возможный следующий рейс или получить специальные инструкции к действиям.

Как сообщается, платить за перелет пассажирам пока не нужно, впрочем по возвращению в США все, кто находился на рейсе, позже все же должны будут возместить расходы за перелет государству.

Напомним, в США из Украины предыдущий спецрейс отправился 27 марта.

Украинские Национальные Новости

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