Держдеп оголосив про намір ввести другий пакет санкцій проти Росії

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Держдепартамент США заявив, що не може упевнитися в тому, що Росія дотримується законодавства про хімічну зброю і має намір ввести другий пакет санкцій відносно Москви. Про це повідомила офіційний представник Держдепу Хезер Нойерт, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.