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Держдеп оголосив про намір ввести другий пакет санкцій проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Держдепартамент США заявив, що не може упевнитися в тому, що Росія дотримується законодавства про хімічну зброю і має намір ввести другий пакет санкцій відносно Москви. Про це повідомила офіційний представник Держдепу Хезер Нойерт, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Коментар Нойерт звучить на тлі заяви голови міжнародного комітету палати представників конгресу США Еда Ройса. У вівторок він повідомив, що адміністрація США заявила, що Росія не виконує закон про ліквідацію хімічної і біологічної зброї від 1991 року. Конгресмен також підкреслив, що закінчився 90-денний термін, протягом якого Росія повинна була надати гарантії того, що не використовуватиме хімічну зброю.

“Ніхто не повинен бути здивований тому, що Володимир Путін відмовляється зректися, що в майбутньому не буде використовувати нервово-паралітичні речовини військового призначення. Неприпустимо, що у адміністрації (США) немає плану або графіку для другого раунду обов’язкових санкцій, встановлених законодавством США”, — йдеться в заяві Ройса.

За словами конгресмена, в останні роки Росія “систематично бере участь в зухвалих отруєннях”, включаючи “атаку із застосуванням нервово-паралітичної речовини на території Сполученого королівства”. “Адміністрація Трампа повинна діяти швидко, щоб підтвердити власну рішучість. Нерішучість спонукає Росію до подальшої агресії”, — сказано в заяві Ройса.

Нагадуємо, перший пакет санкцій проти Росії за застосування в Великій Британії отруйної речовини “Новачок” Держдеп ввів 27 серпня. Тоді під заборону потрапив експорт в Росію товарів і технологій, що стосуються національної безпеки. Другий пакет, як очікувалося, вступить в силу через три місяці, якщо Росія не надасть гарантії того, що не застосовуватиме хімічну зброю.

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