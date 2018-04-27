Держдеп: бойовики посилили обстріли на Донбасі, РФ повинна припинити агресію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Держдеп США підкреслює, що проросійські угруповання на Донбасі посилили артилерійські обстріли позицій ВСУ і вкотре закликає РФ припинити агресію. Про це в Twitter написала офіційний представник Державного департаменту США Гізер Нойєрт, інформує УНН.
“22 українських військовослужбовців отримали поранення за останні 48 годин — найвища кількість з липня. Сили під керівництвом РФ посилили артилерійські напади на українців, які захищають свою країну. Росія повинна припинити свою агресію і повністю виконувати Мінські угоди”, — підкреслила дипломат.
Нагадаємо, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 52 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню троє військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще два — отримали бойове травмування.