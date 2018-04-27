Госдеп: боевики усилили обстрелы на Донбассе, РФ должна прекратить агрессию

“22 украинских военнослужащих получили ранения за последние 48 часов — самое высокое количество с июля. Силы под руководством РФ усилили артиллерийские нападения на украинцев, которые защищают свою страну. Россия должна прекратить свою агрессию и полностью выполнять Минские соглашения”, — подчеркнула дипломат.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 52 обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня трое военнослужащих ВСУ получили ранения, еще два — получили боевое травмирования.