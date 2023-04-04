Держбюджет за три місяці звели з дефіцитом у 220 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Дефіцит державного бюджету за січень-березень 2023 року досяг 220 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - майже 245 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Мінфіну.
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"За перші три місяці 2023 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 220,3 млрд грн, у тому числі загальний фонд - у сумі 244,7 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-березень 2023 року дефіциту у сумі 467,9 млрд гривень", - ідеться у повідомленні з посиланням на оперативні дані Держказначейства.
Деталі
За січень-березень 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло, за підрахунками, 388,8 млрд гривень. При цьому за січень-березень, за оперативними даними ДКСУ, касові видатки держбюджету становили 747,4 млрд грн, у тому числі загального фонду – 635,5 млрд грн, або 88,7% від розпису звітного періоду.
Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за три місяці становили 403,5 млрд грн, або 83,7% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету залучено 137,7 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 265,9 млрд грн.
При цьому, платежі з погашення держборгу за січень-березень становили 96,7 млрд грн (88,6% плану), платежі з обслуговування – 24,2 млрд грн (88,2% плану).
Нагадаємо
Дефіцит державного бюджету за 2022 рік досяг 911,1 млрд грн, у тому числі за загальним фондом - 909,5 млрд грн.