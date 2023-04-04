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Госбюджет за три месяца свели с дефицитом в 220 млрд грн

Госбюджет за три месяца свели с дефицитом в 220 млрд грн

Киев • УНН

 • 1082413 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Дефицит государственного бюджета за январь-март 2023 года достиг 220 млрд грн, в том числе по общему фонду - почти 245 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минфина.

Цитата

"За первые три месяца 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 220,3 млрд грн, в том числе общий фонд - в сумме 244,7 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-март 2023 года дефицита в сумме 467,9 млрд гривен", - говорится в сообщении со ссылкой на оперативные данные Госказначейства.

Детали

За январь-март 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило, по подсчетам, 388,8 млрд гривен. При этом за январь-март, по оперативным данным ГКСУ, кассовые расходы госбюджета составили 747,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 635,5 млрд грн, или 88,7% от росписи отчетного периода.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за три месяца составили 403,5 млрд грн, или 83,7% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование госбюджета привлечено 137,7 млрд грн. Из внешних источников привлечено 265,9 млрд грн.

При этом, платежи по погашению госдолга за январь-март составили 96,7 млрд грн (88,6% плана), платежи по обслуживанию – 24,2 млрд грн (88,2% плана).

Напомним

Дефицит государственного бюджета за 2022 год достиг 911,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 909,5 млрд грн.

Украинские Национальные Новости

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