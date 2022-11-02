Держбюджет за 10 місяців на тлі війни звели з дефіцитом у майже 639 млрд грн

Цитата

"За січень-жовтень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 638,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – у сумі 643,4 млрд грн, проти запланованого розписом загального фонду на січень-жовтень 2022 року дефіциту у сумі 1 121,6 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, у жовтні фактичний дефіцит державного бюджету становив 143,4 млрд грн, у тому числі загального фонду – 147,1 млрд грн.

Державні запозичення до загального фонду держбюджету за 10 місяців становили 932,4 млрд грн або 89,7% від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП до бюджету залучено 522,9 млрд грн, у тому числі, в іноземній валюті 65,2 млрд грн (1 554,4 млн дол. США та 473,0 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 477,4 млрд грн, у тому числі шляхом придбання у власність НБУ – 340,0 млрд грн. Із зовнішніх джерел залучено 409,4 млрд грн.

При цьому, платежі з погашення держборгу, як повідомляється, становили 342,8 млрд грн (95,6% плану), платежі з обслуговування – 113,2 млрд грн (79,8% плану).

За оперативною інформацією держказначейства, за січень-жовтень видатки держбюджету становили 1 978,6 млрд грн, у тому числі загального фонду – 1 817,4 млрд грн, або 86,4% від розпису звітного періоду. При цьому, у жовтні видатки становили 231,7 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 222,5 млрд гривень.

У жовтні до загального фонду державного бюджету надійшло 72,8 млрд грн.

Доповнення

З початком повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну 24 лютого 2022 року державний бюджет було переорієнтовано на військові цілі. Відтак першочергове фінансування видатків у поточному році спрямовано на підвищення обороноздатності країни та здійснення найнеобхідніших соціальних видатків, що забезпечують підтримку життєдіяльності населення.

Мінфін прогнозував на тлі війни дефіцит бюджету в 5-7 млрд дол. на місяць.