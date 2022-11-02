Госбюджет за 10 месяцев на фоне войны свели с дефицитом в почти 639 млрд грн

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"За январь-октябрь 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 638,7 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 643,4 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-октябрь 2022 года дефицита в сумме 1 121,6 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, в октябре фактический дефицит государственного бюджета составил 143,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 147,1 млрд грн.

Государственные заимствования в общий фонд госбюджета за 10 месяцев составили 932,4 млрд грн или 89,7% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ в бюджет привлечено 522,9 млрд грн, в том числе, в иностранной валюте 65,2 млрд грн (1 554,4 млн долл. США и 473,0 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 477,4 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность НБУ – 340,0 млрд грн. Из внешних источников привлечено 409,4 млрд грн.

При этом, платежи по погашению госдолга, как сообщается, составили 342,8 млрд грн (95,6% плана), платежи по обслуживанию – 113,2 млрд грн (79,8% плана).

По оперативной информации госказначейства, за январь-октябрь расходы госбюджета составили 1 978,6 млрд грн, в том числе общего фонда – 1 817,4 млрд грн, или 86,4% от росписи отчетного периода. При этом, в октябре расходы составили 231,7 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 222,5 млрд гривен.

В октябре в общий фонд государственного бюджета поступило 72,8 млрд грн.

Дополнение

С началом полномасштабного вторжения российской федерации в Украину 24 февраля 2022 года государственный бюджет был переориентирован на военные цели. Поэтому первоочередное финансирование расходов в текущем году направлено на повышение обороноспособности страны и осуществление необходимых социальных расходов, обеспечивающих поддержку жизнедеятельности населения.

Минфин прогнозировал на фоне войны дефицит бюджета в 5-7 млрд долл. в месяц.