Держбюджет отримав 8,5 млрд грн податків від ввезення енергоресурсів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21433 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 52936 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 67599 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 67572 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97684 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72902 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82939 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95708 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88016 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188315 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
88%
Популярнi новини

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11291 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 4590 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 3798 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 4250 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 10247 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 67598 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188314 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342485 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277047 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386860 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14511 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13315 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 67571 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20939 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26036 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Держбюджет отримав 8,5 млрд грн податків від ввезення енергоресурсів

Київ • УНН

 • 11707 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. За підсумками грудня 2017 року Енергетична митниця ДФС перерахувала до Державного бюджету України майже 8,5 млрд грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Офісу великих платників податків ДФС.

Держбюджет отримав 8,5 млрд грн податків від ввезення енергоресурсів

“За результатами діяльності у грудні 2017 року Енергетичною митницею ДФС до Державного бюджету України перераховано 8 499, 1 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

Найбільші суми забезпечено з податку на додану вартість із ввезених до України товарів — 4 млрд 888,7 млн грн (57,52% загальної суми) та акцизного податку з ввезених підакцизних товарів — 3 млрд 597,2 млн грн (42,32% загальної суми).

Платежі з ввізного мита, єдиного збору і плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів склали більше 13,1 млн грн.

Зазначимо, у грудні 2017 року найбільше податків та зборів Енергетична митниця ДФС зібрала з:

  • палива дизельного — 4,2 млрд грн;
  • природного газу — 1,7 млрд грн;
  • бензинів моторних — 1,5 млрд грн;
  • газів скраплених — 573,9 млн грн;
  • нафти сирої — 255,5 млн грн;
  • палива для реактивних двигунів — 161,3 млн грн;
  • легких дистилятів — 142,6 млн грн;
  • ефірів ациклічних — 127,7 млн грн.;
  • мазуту — 53 млн грн;
  • метанолу — 40,4 млн грн.

Нагадаємо, ДФС направить на розвиток дорожньої інфраструктури 12 млрд 312 млн грн, отриманих від перевиконання плану із митних надходжень до бюджету за 2017 рік.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,282.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,643.09