Держбюджет отримав 8,5 млрд грн податків від ввезення енергоресурсів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За підсумками грудня 2017 року Енергетична митниця ДФС перерахувала до Державного бюджету України майже 8,5 млрд грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Офісу великих платників податків ДФС.
“За результатами діяльності у грудні 2017 року Енергетичною митницею ДФС до Державного бюджету України перераховано 8 499, 1 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
Найбільші суми забезпечено з податку на додану вартість із ввезених до України товарів — 4 млрд 888,7 млн грн (57,52% загальної суми) та акцизного податку з ввезених підакцизних товарів — 3 млрд 597,2 млн грн (42,32% загальної суми).
Платежі з ввізного мита, єдиного збору і плати за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів склали більше 13,1 млн грн.
Зазначимо, у грудні 2017 року найбільше податків та зборів Енергетична митниця ДФС зібрала з:
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- палива дизельного — 4,2 млрд грн;
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- природного газу — 1,7 млрд грн;
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- бензинів моторних — 1,5 млрд грн;
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- газів скраплених — 573,9 млн грн;
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- нафти сирої — 255,5 млн грн;
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- палива для реактивних двигунів — 161,3 млн грн;
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- легких дистилятів — 142,6 млн грн;
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- ефірів ациклічних — 127,7 млн грн.;
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- мазуту — 53 млн грн;
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- метанолу — 40,4 млн грн.
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Нагадаємо, ДФС направить на розвиток дорожньої інфраструктури 12 млрд 312 млн грн, отриманих від перевиконання плану із митних надходжень до бюджету за 2017 рік.